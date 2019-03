ttm: Von heißen Eisen und kühlen Kellern

TRIER. Das Eisen soll man schmieden, solange es heiß ist – das trifft im diesjährigen Trier für Treverer-Programm nicht nur im übertragenen Sinne zu. In der Führung “Feuer, Amboss, Eisen“ blicken die Teilnehmer hinter die Kulissen einer Kunstschmiede und lernen historische und moderne Schmiedetechniken kennen. Doch auch in vielen anderen Touren darf selbst Hand angelegt werden. Das neue Programm startet Ende April und bietet bis November 31 unterschiedliche Touren an insgesamt 40 Terminen an. Die Tickets sind ab sofort erhältlich.

Vom Avelertal bis nach Zurlauben, von der Ausstellungsbegehung bis zum Foto-Workshop reichen in diesem Jahr die Angebote. Immer mit dabei: die Möglichkeit, noch nie Gehörtes zu erfahren und noch nie Gesehenes live zu erleben. “Uns geht es darum, unbekannte Orte unserer Stadt zu öffnen und seltene Informationen aktiv zu vermitteln“, erklärt Lisa Forens, die bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH für die Reihe “Trier für Treverer“ zuständig ist. Insgesamt 31 verschiedene Führungen hat sie organisiert, einige sogar an mehreren Terminen. Neben Klassikern und Touren, die bereits im letzten Jahr im Programm waren und sich bewährt haben, sind in diesem Jahr über die Hälfte der angebotenen Rundgänge komplett neu. “Das zeigt, wie etabliert und beliebt Trier für Treverer nicht nur bei den Teilnehmern ist, sondern auch bei denjenigen, die sich selbst mit interessanten Angeboten abseits der üblichen Stadtführungen präsentieren möchten“, freut sich Forens. “Viele kommen von selbst auf uns zu und möchten Teil des Programms werden, andere sind sehr aufgeschlossen, wenn wir sie anfragen. Das ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung.“

Das perfekte Foto der Stadt

In den 18 neuen Führungen können die Teilnehmer unter anderem die “Baustelle“ des Stadtmuseums vor der Eröffnung der neuen Sonderausstellung besuchen, Bierbrauern über die Schultern schauen oder unter professioneller Anleitung das perfekte Foto ihrer Stadt schießen. Sie gehen der Frage nach, wie nachhaltig die Römer waren, wie die jüdische Gemeinde Triers heute in Trier lebt, was es rund um das Schloss Monaise zu erleben gibt und wie sich die schönsten Plätze Triers durch die Jahrhunderte verändert haben. Kuriengärten, Weinkeller und das Herrenbrünnchen werden für sie geöffnet, Sagen und Legenden für sie neu erzählt, Freimaurer, moderne Architekten und Kapuziner mit ihnen besucht. Mit dabei sind Unipräsidenten, Schauspieler, Kultur- und Weinbotschafter, Winzer, Kunsthistoriker und ttm-Geschäftsführer. Ach ja, und Schmiede natürlich. An deren Sprichwort, nur heiße Eisen zu schmieden, sollten sich alle Interessierten unbedingt halten. Denn erfahrungsgemäß sind viele Touren bei “Trier für Treverer“ schnell ausverkauft.

Tickets zu allen Führungen sind ab sofort online unter diesem Link, an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen und in der Tourist-Information an der Porta Nigra erhältlich. Das komplette Programm ist online einsehbar unter diesem Link. In Kürze erscheint auch das gedruckte Programm, das an den öffentlichen Ausgabestellen im Innenstadtgebiet sowie in der Tourist-Information ausliegen wird. (tr)



Drucken