Türkische Generalkonsulin stellt sich vor

TRIER. Sibel Müderrisoglu, seit 2017 türkische Generalkonsulin in Mainz, trug sich bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus ins Gästebuch der Stadt Trier ein. Im Gespräch mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe ging es neben aktuellen Fragen der Zusammenarbeit auch um historische Verbindungen: Der zeitweise in Trier residierende römische Kaiser Konstantin verlegte 324 seine Residenz in den Osten des Reiches, in die nach ihm benannte Stadt Konstantinopel, die heutige türkische Metropole Istanbul. Daher fuhr Leibe mit seinem Gast nach dem Treffen im Rathaus in den Palastgarten und zeigte der Diplomatin die Konstantin-Basilika. (tr)



