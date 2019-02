Tufa: Internationales Festival für Aktuelle Klangkunst

TRIER. In Kooperation mit der Gesellschaft für Aktuelle Klangkunst Trier richtet die Tufa vom 15. bis 17. Februar das internationale Festival für Aktuelle Klangkunst “OPENING 19” aus.

Unter der künstlerischen Leitung von Bernd Bleffert und Thomas Rath sowie unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Konrad Wolf präsentiert das internationale Festival in der Tufa in zehn Konzerten mehrere Uraufführungen. In drei weiteren Veranstaltungen für Schüler und einer Klangkunstausstellung zeigen 27 Musiker musikalische Wege auf, welche die verschiedensten Positionen zeitgenössischen Schaffens spiegeln.

Es kommen Klassiker der Moderne, die bereits im allgemeinen Repertoire der Konzertbetriebe verankert sind wie auch aktuelle Werke zu Gehör. Aber auch solche, die ihren Weg dahin noch suchen sowie Uraufführungen, die speziell für dieses Festival geschrieben wurden und ihrer Geburtsstunde entgegen leben.

Die Eröffnung findet am Freitag, 15. Februar, 18 Uhr, in der Ausstellungsetage 2. OG statt. Diese ist gleichzeitig auch die Vernissage der Ausstellung OPEN-EXPO, der das Festival begleitenden Klangkunstausstellung, die in diesem Jahr von Bernd Bleffert ausgerichtet wird und den Titel “Wintergarten“ trägt. (tr)



