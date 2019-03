Über 4000 rote Hände in Berlin eingetroffen

BERLIN/TRIER. Beim “Red Hand-Day” machten in Trier über 4000 Bürger mit. Oberbürgermeister Wolfram Leibe übersandte in der Folge dieses eindrucksvolle Statement gegen Kindersoldaten an die Trierer SPD-Bundestagsabgeordnete Katarina Barley.

“Ich freue mich, dass auch viele Kinder und Jugendliche aus Trier bei dem Red Hand-Day mitgemacht haben und sich mit dem wichtigen Thema Kindersoldaten beschäftigen. Diese sichtbare Solidarität aus unserer Region ist sehr beeindruckend. Sie setzen damit ein wichtiges Zeichen gegen die Rekrutierung und den Einsatz von Kindersoldaten auf der ganzen Welt“, sagte Barley.

Die Bundesjustizministerin übergab die roten Protesthände gegen Kindersoldaten nun an die Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Die Vorsitzende der Kinderkommission, Susann Rüthrich staunte dann auch nicht schlecht, als sie die über 4.000 Protesthände von Katarina Barley mit den Worten entgegennahm: “So viele ‘Rote Hände’ wie aus Trier haben wir noch nie aus einer Stadt bekommen.“ Gemeinsam mit vielen weiteren Handabdrücken aus dem gesamten Land wird Rüthrich auch die Trierer Hände an die Vereinten Nationen weiterleiten.

Der internationale Tag der Roten Hand richtet sich gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Gegenwärtig sind Hunderttausende von Kindern in bewaffnete Konflikte verwickelt, illegal und weltweit. (tr)



