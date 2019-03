Unfall in der Weberbach: Radfahrerin schwerverletzt

TRIER. Am Samstag, 9. März, kam es gegen 10 Uhr in der Weberbach in Höhe der Einmündung Wechselstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Überqueren der Fahrbahn stieß eine 28-jährige Radfahrerin aus Trier mit einem BMW zusammen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefon-Nr. 0651 / 9779-3200 in Verbindung zu setzen.(tr)



