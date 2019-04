Unfallflucht in der Stresemannstraße

TRIER. Ein unbekannter Autofahrer hat auf einem Parkplatz in der Stresemannstraße einen parkendes Auto beschädigt und ist anschließend davongefahren. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand der beschädigte schwarze Seat Ibiza zwischen dem 5. und 9. April auf dem stark frequentierten Parkplatz.

In dieser Zeit hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den parkenden Wagen am Heck beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug hat möglicherweise eine hellblaue Lackierung. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiwache Trier, Telefon 0651/9779-1710 oder 0651/9779-3200. (tr)



