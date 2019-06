Uni Trier – Poetikvorlesung mit Ann Cotten

TRIER. Am Mittwoch, 12. Juni, kommt die mehrfach ausgezeichnete Dichterin Ann Cotten an die Universität Trier. Ihr Thema: “Kalifornische Erkundungen”. In diesem Jahr richtet die Forschungsgruppe “Lyrik in Transition” die öffentliche Ringvorlesung der Universität Trier aus. Ihrem Arbeitsgebiet entsprechend haben die Veranstalter für die Vorträge das Format einer Poetikvorlesung gewählt.

Seit 2006 lebt die in den USA geborene Dichterin Ann Cotten in Deutschland. Durch ein Stipendium verbrachte sie vergangenes Jahr jedoch einige Zeit in Los Angeles. Von ihren Erfahrungen dort mit verschiedenen Arten sprachlicher Kommunikation berichtet sie, unterlegt durch ihre Gedichte, in der Poetikvorlesung an der Universität Trier. Schwerpunkt ihres Projekts in Kalifornien war es, der vielstimmigen Immigrationsgeschichte und des Prozesses der “Quasi-Exilierung” der Ureinwohner – einer ganz anderen Art von Innerer Emigration als in Deutschland und Österreich verschlagwortet – nachzuhorchen.

Ann Cotten gewann mit ihren Werken bereits zahlreiche Preise, unter anderem den Adelbert-von-Chamisso-Preis, der Werke von Autoren auszeichnet, die nichtdeutscher Sprachherkunft sind. Seit 2017 ist sie Mitglied der Berliner Akademie der Künste. (tr)

Ann Cotten: Kalifornische Erkundungen

Datum: Mittwoch, 12. Juni, 18.15 bis 20:.15 Uhr

Ort: Gebäude C, Hörsaal 7 (Universität Trier)

Kosten: Eintritt frei



