Vandalen waren am Zuckerberg unterwegs

TRIER. In der Zeit von Donnerstag, 2. Mai, 18 Uhr bis Freitag, 3. Mai, 9 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen BMW Z4. Das Fahrzeug stand in der Zuckerbergstraße unmittelbar angrenzend an die Gaststätte “De Winkel” auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück. Bei dem Sportwagen wurde der linke Außenspiegel vermutlich abgetreten und auch die Fahrertür beschädigt.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise erbittet die Polizeiwache Innenstadt unter der Rufnummer 0651-9779-1715. (tr)



Drucken