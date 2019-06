Vereinbarkeit von Familie und Beruf

REGION. Job, Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen: Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meistern täglich die Herausforderung von Berufstätigkeit und Familienaufgaben. Je nach Lebenssituation ergeben sich daraus jedoch auch neue, individuelle Probleme. In der Veranstaltung “Vereinbarkeit von Beruf und Familie” am Mittwoch, 10. Juli, 9.30 Uhr, in der Agentur für Arbeit Gerolstein (Hauptstr. 120) erhalten Interessierte wichtige Informationen zum Zeitmanagement und zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. Darüber hinaus stellt Hanna Theresa Kunze, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, regionale Beratungs- und Unterstützungsangebote vor.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung per Email an Trier.BCA@arbeitsagentur.de wird gebeten. Die Veranstaltung dauert zirka zwei Stunden. (tr)



