Verkehrsunfall in Trier-Süd am Donnerstagabend

TRIER. Am frühen Donnerstagabend kam es kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Saarstraße, Ecke Hohenzollernstraße in Trier-Süd.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Trier übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und erfasste ihn im Kreuzungsbereich der Hohenzollernstraße.

Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der 23-jährige Zweiradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg wurde leichtverletzt ins Mutterhaus Trier gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Saarstraße zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tr)



