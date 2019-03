Verkehrsunfall mit Fahrerflucht An der Hospitalsmühle

TRIER. Am Mittwoch, 27. Februar, wurde in der Zeit zwischen 8.30 und 13.30 Uhr ein am Fahrbahnrand in der Straße An der Hospitalsmühle geparkter schwarzer Fiat 500 von einem andern Fahrzeug seitlich touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen. (tr)



