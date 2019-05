Verkehrsunfallflucht in der Herzogenbuscher Straße

TRIER. Am Donnerstag, 9. Mai, beschädigte in der Zeit zwischen 8 bis 10.30 Uhr in der Herzogenbuscher Straße ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Touareg beim Ein- oder Ausparken. Der Touareg wurde dabei im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, 0651/ 9779- 3200, in Verbindung zu setzen. (tr)



