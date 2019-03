KONZ. m Zeitraum vom 14. März, 16 Uhr bis 15. März, 13.15 Uhr, wurde in Konz, Höhe Brückenstraße 5 ein dort ordnungsgemäß geparkter schwarzer Mazda Kombi vorne links am Kotflügel und am Radkasten beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes werden an die Polizei Konz, Tel. 06501/92680 erbeten. (tr)



Drucken