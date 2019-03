Vermuteter Plastiksprengstoff war nur ein Dummy

TRIER. Am Mittwochabend kam es in der Luxemburger Straße gegen 17.20 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei. Bauarbeiter hatten in einem Abbruchhaus einen Gegenstand entdeckt, der verdächtig nach Plastiksprengstoff aussah.

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes (LKA) konnten etwas später Entwarnung geben. Deren Überprüfungen unmittelbar am Fundort ergaben, dass es sich um einen sogenannten Sprengstoff-Dummy handelte. Diese Attrappen werden zu Trainingszwecken verwandt und sehen echtem Plastiksprengstoff täuschend ähnlich, ohne dass jedoch eine Gefahr von ihnen ausgeht.

Die Spezialisten des LKA entsorgten das Fundstück fachgerecht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Trier versuchen nun, die Herkunft der Attrappe zu ermitteln.(tr)



