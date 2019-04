TRIER. Bis zum 30. April stellt Sigrid Radziwill Bilder in der Trier Galerie aus. Mit einer Vernissage führt die Künstlerin am heutigen Freitag um 18 Uhr im Raum eigenART in ihre Arbeit ein.

Für ihre Bilder bedient sie sich einer Acryl / Mischtechnik auf Leinwand mit ausgeprägter Struktur. (tr)



