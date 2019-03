Versuchter schwerer Diebstahl aus Einfamilienhaus

TRIER. Am Mittwoch, 27. Februar, versuchte ein unbekannter Täter gegen 19 Uhr, durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Türe in ein Einfamilienhaus in der Ziegelstraße einzubrechen. Zuvor hatte er den Sensor eines Bewegungsmelders demontiert.

Vermutlich wurde der Einbrecher durch die Anwohner bei der Tatausführung gestört und flüchtete unverrichteter Dinge.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen. (tr)



