Viel Dreck beim “Dreck-weg-Tag” in Tarforst geborgen

TRIER. Der Tarforster Ortsbeirat und Ortsvorsteher Werner Gorges hatten am Samstag zum “Dreck-Weg-Tag“eingeladen. Eine Einladung,, die nicht auf taube Ohren stieß. Über 60 Personen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – beteiligten sich an der Sammelaktion rund um Tarforst.

Hochmotiviert gingen die eingeteilten Gruppen ans Werk. Zu tun gab es eine ganze Menge: “Über 6 m³ Müll, darunter ein Fahrrad, ein Mofa, Bauschutt, eine Wagenachse, Plastik, Papier, Metall, Autoreifen, Sofas, Glas, Flaschen, Farbeimer und einiges mehr haben die fleißigen Helfer eingesammelt”, bilanziert Ortsvorsteher Werner Gorges. Ein von der Stadt Trier zur Verfügung gestellter Container sei mehr als gefüllt gewesen. “Die Müllsammelaktion war eine tolle und erfolgreiche Aktion.”

Positiv bewertete Gorges diesen Aspekt: “Viele unterschiedliche Menschen am gleichen Projekt, das ist ein Zeichen für Miteinander und Zusammenwirken. Die Aktion war für alle sehr beeindruckend. Und das Resultat zeigt, wie wichtig diese Arbeit war.” Nicht, dass man jetzt dauernd fremden Müll einsammeln möchte, so Gorges. Allerdings könne die Aktion alle dazu anregen, in Gesprächen die Bürger auf die Bedeutung der Natur und eine ordnungsgemäße Müllentsorgung hinzuweisen. “Wir sind es unseren Kindern und Kindeskindern schuldig, mit der Natur anständig umzugehen“, mahnte der Ortsvorsteher und warb für eine entsprechende Nachhaltigkeit. (tr)



