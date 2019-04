Viel Luft und Blech – Konzert in St. Paulin

TRIER. Blasmusik von einer Brassband ist wieder voll im Trend. Was manche nicht wissen: Die klassische Brassband hatte sich im 19. Jahrhundert in englischen Kohlenbergwerksgebieten gebildet und wollte bei den Bergleuten Lungenschädigungen vorbeugen. Am Samstag, 11. Mai, konzertiert die belgische Brassband “Hombeek” um 19 Uhr in der Basilika St. Paulin.

Die belgische Brassband “Hombeek” ging aus einem ehemaligen Fanfarenorchester hervor. Die königliche Fanfare Saint Cecilia wurde 1895 gegründet. Nach 100 Jahren Vereinsgeschichte begann sich das Orchester in den neunziger Jahren zu einer Brassband umzuformen, um dann seit 1998 in originaler Brassband-Besetzung aufzutreten.

Durch eine stetige Jugendausbildung wuchs das Orchester auf stolze 35 Mitglieder an. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 36 Jahren. Konzerte von höchstem Standard anzubieten ist ein Anspruch, den sich Brassband Hombeek unter der Leitung ihres Dirigenten Stan Nieuwenhuis selbst gestellt hat und diesem Jahr für Jahr wieder gerecht wird. In einem Konzert in der barocken Basilika St. Paulin präsentiert die Band unter anderem Toccatina von Olivier Marquis, Vitae Lux von Frode Alnaes, u.a.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. (tr)



