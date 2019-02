Vollendeter und versuchter Einbruch in Trier

TRIER. Beim Versuch des Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Walter-Hauth-Straße wurde ein unbekannter Einbrecher am Montag, 25. Februar, gegen 3.10 Uhr, durch eine installierte Alarmanlage in die Flucht geschlagen.

Der Täter hatte versucht, ein Fenster aufzubrechen, um in das Haus einzusteigen. Nach dem Auslösen des am Fenster verbauten Erschütterungsalarmmelders ergriff der Unbekannte unverrichteter Dinge die Flucht. Zum Tatzeitraum wurde eine Person mit einem Fahrrad in Tatortnähe beobachtet. Ob diese mit der Tat zu tun hat, ist noch unklar.

Weniger Glück hatten die Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus “Am Trimmelter Hof”. In der Zeit zwischen dem 22. und dem 25. Februar drangen Einbrecher auf noch nicht bekannte Weise in die Wohnung ein und stahlen Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 in Verbindung zu setzen. Von besonderem Interesse für die Polizei sind auch Informationen zu der Person mit dem Fahrrad.(tr)



