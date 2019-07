Vollsperrung “In der Acht” in Zewen

ZEWEN. Wegen der Herstellung von Hausanschlüssen “In der Acht” in Zewen wird die Straße von Mittwoch, 17. Juli, an bis einschließlich Freitag, 19. Juli, voll gesperrt. Busse der Linie 2, aus der Innenstadt kommend, fahren über die Hauptstraße zum Ortsende, dann über die Wasserbilliger Straße zur Fröbelstraße, die gleichzeitig Endstation und Linienbeginn ist. Alle Haltestellen in der Fröbelstraße in Richtung Zewen werden durch die Linie 2 angefahren. Für die Dauer der Bauarbeiten werden die Haltestellen Kantstraße in Richtung Zewen Friedhof und Zewen Friedhof aufgehoben. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



