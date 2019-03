Von A wie Aqua Jogging bis Z wie Zumba

TRIER. Springen, Schwimmen, Plantschen – das sind Aktivitäten, die man auf Anhieb mit einem Schwimmbad verbindet. Dass es im Bad an den Kaiserthermen ein großes Angebot an gesundheitsorientierten Fitnesskursen gibt, wissen die wenigsten. Nicht nur Aqua-Sport, auch Kurs-Klassiker wie Step Aerobic, Pilates oder Zumba stehen auf dem Programm. Wie im Fitnessstudio bieten qualifizierte Trainer die Kurse im hauseigenen Fitnessraum an. Allerdings müssen die Teilnehmer keine monatlichen Verpflichtungen eingehen. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis inbegriffen. Wenn man verhindert ist oder gesundheitsbedingt aussetzen muss, entstehen keine Kosten, wie sonst oft üblich.

Warum es sich noch lohnt, ausgerechnet im Bad an den Kaiserthermen einen Fitnesskurs zu besuchen, kann wohl niemand besser erklären als Anja Schacherer. Seit 20 Jahren ist die 49-Jährige lizensierte Übungsleiterin und beschreibt Sport als ihre große Leidenschaft. Das Besondere an den Kursen im Bad fasst sie so zusammen: “Wir sind keine Muckibude, die üblichen Klischees sucht man bei uns vergeblich. Von Hausfrauen über Schüler und Studenten bis hin zu Berufstätigen und Senioren – wir sind eine bunt gemischte Gruppe und Neu-Einsteiger sind uns immer willkommen.”

Genauso unterschiedlich wie die Teilnehmer sind auch die verschiedenen Motivationen. “Vom Kampf gegen den inneren Schweinehund oder die überflüssigen Kilos bis hin zum Wunsch, etwas für die Gesundheit zu tun oder einen Ausgleich zum Alltag zu finden – in der Gruppe macht es einfach mehr Spaß”, weiß Schacherer. Aktuell kann man bei ihr dienstags die Kurse “Step und Dance” sowie “Rücken Fit” besuchen. “Aber auch die anderen Kurse sind absolut empfehlenswert”, so Schacherer, die seit 2009 im Bad arbeitet. Für alle Unentschlossenen hat sie einen besonderen Tipp: “Wer sich ein Bild von dem Angebot machen will, kann einen Blick ins Internet werfen. Unter #kennstdudeinbad und swt.de gibt es ein Video zu dem Kursangebot.”

Übrigens: Das Bad an den Kaiserthermen arbeitet fortlaufend daran, das Programm weiterzuentwickeln und sucht neue Übungsleiter. Wer Interesse hat, kann mit Andrea Faber von der Bad-Verwaltung Kontakt aufnehmen (0651/717-2301 oder andrea.faber@swt.de). (tr)



