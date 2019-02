Vor-Ort-Beratung der Stadtwerke in Tarforst

TRIER. Bei ihrer Stadtteil-Tour sind die Stadtwerke Trier (SWT) in der kommenden Woche im Stadtteil Tarforst zu Gast. Am Mittwoch, 20. Februar, 15.30 bis 19 Uhr, und am Samstag, 23. Februar, von neun bis 13 Uhr, bieten sie eine persönliche Beratung im Clubhaus des FSV Tarforst am Rasenplatz an. Die SWT-Mitarbeiter überprüfen nicht nur die laufenden Energieverträge, sondern informieren Interessenten auch über neue Angebote. So kann man sich beispielsweise seinen Strompreis bis 2021 sichern oder sich über den Stromvertrag ein energieeffizientes Haushaltsgerät finanzieren. Voraussichtlich Anfang März setzen die SWT die Stadtteil-Tour in Kürenz fort. (tr)



Drucken