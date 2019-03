Vorbereitung auf Sprachprüfung und Studium

TRIER. Sprachkenntnisse sind für geflüchtete Menschen eine hohe Hürde vor dem Einstieg in ein Studium. Die Universität Trier bietet dazu das Programm “Studienbrücke“ an, das am 8. April beginnt und am 26. Juli 2019 endet. Flüchtlinge werden in dem Kurs auf die erforderliche Sprachprüfung (DSH) und ein Studium in Deutschland vorbereitet. Voraussetzungen sind eine Hochschulzugangsberechtigung und dass sie bereits das Sprachniveau C1 erreicht haben.

Das Programm umfasst 24 Unterrichtsstunden pro Woche, davon 12 Stunden Sprachkurs und 4 Stunden Schreibkurs sowie insgesamt 8 Stunden Studienvorbereitung und individuelle Lernberatung. Es werden keine Teilnahmegebühren erhoben.

Bewerbung sind bis zum 20. März möglich. Weitere Informationen zur Bewerbung und zu benötigten Unterlagen unter diesem Link. (tr)



