Vorhang auf für den 127. Trierer Comedy Slam

TRIER. Am Samstag, 2. Juni, 20 Uhr, startet im Mergener Hof der 127. Trierer Comedy Slam, ein Wettstreit der Humorkünstler und ein Event mit Kultstatus. Mit dabei sind Philipp Schickor, Kristina Bogansky, Kerstin Luhr, Lenny Felling, Melanie Gerland und Luca Brosius.

Der Trierer Comedy Slam ist ein Wettbewerb, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, komische Talente zu fördern und die Lachmuskeln des Publikums zu strapazieren. Dieser Wettstreit ist offen für jedermann, mit vollem Risiko und immer ohne Deckung. Newcomer machen hier ihre ersten Schritte, etablierte Comedians testen auf unserer Bühne ihr neues Material – oft zum ersten Mal und manchmal auch zum letzten Mal. Manchmal teilen sie aus – manchmal holen sie sich ein blaues Auge.

Bis zu sechs Künstler treten an dem Abend auf, angereist aus der gesamten Bundesrepublik und bieten ein facettenreiches Repertoire von Kabarett und Zauberei über Satire und Musik bis hin zu klassischer Stand up Comedy. Jeder Künstler hat max. 10 min, die Zuschauer zu überzeugen. Das lachende Publikum wählt den Sieger per Applaus. (tr)



Drucken