Vorstandswechsel bei der Rudergesellschaft Trier

TRIER. Radoslav Nosko (35) folgt auf Rolf Linn (70) als erster Vorsitzender der Rudergesellschaft Trier (RGT). Linn war neun Jahre Vorsitzender der RGT und ist seit 22 Jahren ehrenamtlich für den Rudersport in Trier tätig. Die RGT vollzieht damit einen Generationenwechsel.

Radoslav Nosko ist Wirtschaftsfachwirt und arbeitet in einem Transportunternehmen in Luxemburg. Der gebürtige Slowake will den Ruderverein künftig in den sozialen Medien präsenter zeigen und stärker auf Medienarbeit setzen. Dazu zählt auch die Filmpremiere eines Imagefilms am 7. April im Trierer Kino Broadway.

Nosko rudert erst seit einem Jahr als Breitensportler. Der Abteilungsleiter Rudern, Heiner Pyhel, bescheinigt ihm aber ein bemerkenswert gutes Wassergefühl. Wer sein Wassergefühl testen und den Rudersport erlernen möchte, kann dies bei der Rudergesellschaft Trier vom 14. März an versuchen. Für Anfänger wird eigens ein Schnupperkurs angeboten. Weitere Infos auf rudergesellschafttrier.de. (tr)



