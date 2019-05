Vortrag und Seminar – Anselm Grün im Trifolion

ECHTERNACH. Am kommenden Montag, 3. Juni, 20 Uhr, referiert Pater Anselm Grün im Echternacher Trifolion zu “Freiheit durch Verwandlung – Emotionen als Kraftquelle entdecken und seelische Verletzungen heilen”. Von 13 bis 18 besteht zudem die Möglichkeit, an dem von Anselm Grün geleiteten Führungsseminar “Menschen führen – Leben wecken” teilzunehmen. Die Anzahl ist auf 40 Teilnehmer begrenzt.

Im Seminar geht es vor allem darum, die Voraussetzungen des Führens anzuschauen. “Wie muss ich mich selbst führen, um andere führen zu können?” Die Teilnahme kostet 100 Euro. Dauer: drei Stunden einschließlich Kaffeepause. Die Anmeldung ist online oder über ticket@trifolion.lu möglich.

Anselm Grün, der Benediktinermönch mit Eifeler Wurzeln, erreicht mit seinen international erfolgreichen Büchern Millionen von Menschen. In der Vortrags- und Talkreihe TRIFOLION Horizonte 2019, die unter dem Thema Freiheit steht, spricht er in seinem Vortrag darüber, wie es gelingen kann, Emotionen in positive Kraftquellen umzuwandeln. (tr)



