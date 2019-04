REGION. Ende April lockt ein Wanderwochenende in die Weinberge der Region. Am 27. und 28. April werden mehr als 20 geführte Touren von der Saar bis zur Terrassenmosel angeboten.

Auf Felsenwegen, zu Sonnenuhren, Smaragdeidechsen und dem Riesling-Kartell geht es am letzten April-Wochenende: Am deutschen WeinWanderWochenende gibt es im Weinanbaugebiet Mosel wieder viel zu entdecken und zu genießen. Winzer, Kultur- und Weinbotschafter sowie Touristiker bieten am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, von der Saar bis zur Terrassenmosel mehr als 20 geführte Wanderungen rund um das Thema Wein an.

Unter dem Motto “Wandern wo der Wein wächst“ veranstalten das Deutsche Weininstitut und die Gebietsweinwerbungen aller 13 Weinanbaugebiete jedes Frühjahr am letzten April-Wochenende dieses Projekt, um die Weinregionen als Wanderziele zu bewerben. An Mosel, Saar und Ruwer werden den Wanderfreunden vielfältige Möglichkeiten geboten, ihr Hobby mit abwechslungsreichen Weinerlebnissen zu verbinden und die regionale Weinkultur zu entdecken. Die Gäste erleben Wein und Landschaft hautnah und genießen Weine und Speisen inmitten der Reben. Dazu gibt es Informationen rund um den Weinanbau, Geologie, Historie, Pflanzen und Tierwelt.

Alle Weinwander-Termine sind im Internet unter diesem Link zu finden. Eine Broschüre zum Weinwander-Wochenende gibt es kostenlos beim Deutschen Weininstitut in Bodenheim, Telefon 06135 93230, beim Moselwein e.V. in Trier, Telefon 0651 710 280, info@weinland-mosel.de, sowie bei vielen Touristinformationen der Region. Bei den meisten Touren ist eine Anmeldung bei den örtlichen Veranstaltern erforderlich.

Hier nun die Touren im Weinanbaugebiet Mosel im Einzelnen:

Kreis Trier-Saarburg

Weinbergswanderung mit Weinprobe, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Weingut Schmitt-Kranz, Hauptstr. 20, Riol, Email: frank.kuehn@yahoo.de, Telefon 06502 – 5189, www.schmitt-kranz.de

Vini e Mustea cum Moretum an der Villa Rustica – Klein aber fein-passend zum Wein, 27. April, 13 Uhr, Treffpunkt: Villa Rustica Mehring, Weingut Jutta Fassian, Email: Weinejf@t-online.de, Telefon 06502 -4387, www.weingut-juttafassian.de

WeinWege, 27. April, 14.30 Uhr, Treffpunkt: Ortsmitte, am Kirchenvorplatz, Kultur- und Touristikverein Detzem e.V., Email: info@ferienhaus-regnery.de, Telefon 0173 2978970, www.detzem.com

Rebstock trifft Rebstock – wandern wo der Wein wächst, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Weingut H.J. Thul & Sohn, Email: hj@weinthul.de, Telefon 06507 – 4125; 0175 9214361, www.weinthul.de

Wein- und Kulturtour rund um Longuich-Kirsch, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: WeinKulturgut Longen-Schlöder, Kirchenweg 9, Longuich, Email: info@longen-schloeder.de, Telefon 06502 8345, www.longen-schloeder.de

Saar meets Asia, 27. April, 13 Uhr, Treffpunkt: Weingut Willems-Willems, Mühlenstr. 13, 54329 Konz-Oberemmel, Kontakt: Weingut Albrecht Schmitt, info@weingut-albrecht-schmitt.de; peter@schiefer-trifft-muschelkalk.de, Telefon 06501 6039048, 0151 70111260, www.weingut-albrecht-schmitt.de, www.schiefer-trifft-muschelkalk.de

Schlemmerwanderung mit Klettersteig, 27. April, 10.30 Uhr, Treffpunkt: Römische Villa Rustika, Mehring, Weingut Bernd Klein, Email: berndklein59@gmx.de, Telefon 06502 936262, www.winzer-klein.de

Weinlagenwanderung in Mehring, 28. April, 10.30 Uhr, Treffpunkt: Römische Villa Rustica, Mehring, Weingut Bernd Klein, Email: berndklein59@gmx.de,Telefon 06502 – 936262, www.winzer-klein.de

Weinwanderung durch den “Nitteler Felsenweg”, 28. April, 11 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof Nittel, Weingut Welter, Email: info@charlys-weinkeller.de, Telefon 06583 495, www.charlys-weinkeller.de

WeinWege, 28. April, 14.30 Uhr, Treffpunkt: Treffpunkt: Detzem, am X. Meilenstein ( Ortsmitte), Kultur- und Touristikverein, Email: ffr-detzem@web.de, Telefon 0173 – 2978970, www.detzem.de

Kreis Bernkastel-Wittlich

Gestein, Riesling und die Ürziger Sonnenuhr, 28. April, 10 Uhr, Treffpunkt: WeinGut Benedict Loosen Erben, Ürzig, Email: Riesling@Benedict-Loosen-Erben.de, Telefon 06532 – 9459092, www.Benedict-Loosen-Erben.de

Alte Steine und junge Drachen neu entdeckt, 27. u. 28. April, 11 Uhr, Treffpunkt: Weingut Reuter-Dusemund, Weingut Reuter-Dusemund, Email: weingut@reuter-dusemund.de, Telefon 06534 – 740, www.reuter-dusemund.de

Gehst Du mit mir Steil?, 27. April, 11 Uhr, Treffpunkt: Moselufer 32, Ürzig, Weingut Urzecha Hof, Email: urzechahof@gmx.de, Telefon 0173 5788958, www.urzechahof.de

Weinlagen-Wanderung in Kröv, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: An der Weinbrunnenhalle Kröv / Tourist-Information, Moselweinstr. 35, Email: info@kroev.de, Telefon 06541 9486, www.kroev.de

Auf den Spuren von Pfalzgraf & Teufel, 27. April, 15 Uhr, Treffpunkt: Moselpromenade (Parkplätze vorhanden), Gemeinde Reil , Email: info@reil-mosel.de, Telefon 06542 21036, www.reil-mosel.de

Zum Sorentberg durch Wald und Flur; Mosel-Weine-Genuss-Natur, 28. April, 10.30 Uhr, Treffpunkt: Moselpromenade (Parkplätze vorhanden), Touristinformation Reil, Email: info@reil-mosel.de, Telefon 06542/21036, www.reil-mosel.de

Gestein, Riesling und die Ürziger Sonnenuhr, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: WeinGut Benedict Loosen Erben, Ürzig, Email: Riesling@Benedict-Loosen-Erben.de, Telefon 06532 – 9459092, www.Benedict-Loosen-Erben.de

Kreis Cochem-Zell

Zeller Schwarze Katz-Festival, 28. April, 11 Uhr, Treffpunkt: Weinlounge am Marktplatz Zell (Mosel), Heimat- und Verkehrsverein Zell/Mosel e.V., Email: Bettina-salzmann@t-online.de, Telefon 06542 960033, www.zell-mosel.com

Mosel-Wein-Natur-Erleben, 27. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Weingut im Gymnicher Hof, Kirchstr. 8, Poltersdorf, Email: info@wein-gymnicher-hof.de, Telefon 02673 1684; 0160 98607658, www.Wein-Gymnicher-Hof.de

Promillewanderung mit dem Riesling-Kartell, 27. April, 13 Uhr, Treffpunkt: Pündericher Moselfähre, Das Riesling-Kartell, Email: info@paulushof.de, Telefon 0178 2889595, www.riesling-kartell.de

Kreis Mayen-Koblenz

Wein, Wärme, Wonne – Smaragdeidechse trifft den Trauben naschenden Hasen auf dem WeinWetterWeg, 27. April, 13 Uhr, Treffpunkt: Weingut Winzerhof Gietzen, Email: service@winzerhof-gietzen.de, Telefon 02605 – 952371, www.winzerhof-gietzen.com (tr)



