Waschechte Karnevalisten ohne Angst vor Wasser

TRIER. Da trennte sich die Spreu vom Weizen: Die Menschen, die am Rosenmontag die Straßenränder säumten, waren im wahrsten Sinne des Wortes waschechte Karnevalisten! Denn Wasser zum Waschen kam an diesem Tag leider immer wieder von oben – mal mehr, mal weniger. Und wenn sich Sonne und Regen abwechselten, fehlte eigentlich nur noch der Schnee – dann wäre das (vorzeitige) April-Wetter komplett gewesen…

Aufgeben? Niemals! Denn die Trierer Narren sind schon einiges gewohnt. Sie habe den Trierer Rosenmontagszug auch schon bei heftigem Schneefall mitgemacht, schrieb eine in den USA lebende Journalistin, die über den reporter den Kontakt zur Heimat hält. Regen und Sturm findet sie angesichts einer aktuell geschlossenen Schneedecke in ihrem aktuellen Wohnort nicht so schlimm: “Wäre gerne beim Rosenmontagszug dabei”, teilte sie dem reporter mit. Aufgeben war auch für die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) keine Option. Früh am Morgen hatten sich die Verantwortlichen von ATK, Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr wegen des Sturmtiefs Bennet über eine mögliche Absage beraten. Doch dann war man zum Schluss gekommen, den Zug wie geplant starten zu lassen. Mit der Maßgabe, alles sturmsicher einzupacken und festzuzurren.

Mehr als 100 Gruppen mit 2.000 Teilnehmern

Das sahen viele Menschen ganz genauso. Trotz der schlechten Wetterprognosen hatten sich nach Veranstalterangaben mehr als 100 Gruppen mit weit mehr als 2.000 Teilnehmern angesagt. Sie alle wollten gemeinsam mit den Besuchern am Straßenrand Sturm und Regen mit Frohsinn und guter Laune begegnen. Und da jeder Karneval auch (kommunal)politisch ist, verwunderte das diesjährige Motto in Anlehnung an die Expansionspläne des saarländischen SB-Warenhauses “Globus” überhaupt nicht: “Der Globus eiert, in Trier wird gefeiert”. Wobei einige Spaßvögel auch schon mal das kleine “f” von gefeiert an die Stelle des Wortes vor dem Komma versetzten…

Dennoch: Geradezu stürmisch gefeiert wurde das das Prinzenpaar Pierrot I. von Luxairtours und Marie-Claire I. vom Kylltal Reisebüro, das mit seinem Prinzenwagen − ein Nachbau der Porta Nigra, dekoriert mit einer üppigen Mosella − eine Liebeserklärung an die älteste Stadt Deutschlands adressiert hatte. In der aktuellen Session hatten die beiden Luxemburger Marie-Claire und Pierrot im Handumdrehen die Herzen der Trierer erobert und das gute Miteinander der beiden Nationen unter Beweis gestellt. Dass dieses Prinzenpaar ein Glückfall für Trier ist, bekundete auch die Anwesenheit von Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf dem Prinzenwagen, der in der Neustraße der Einladung des Prinzenpaares gefolgt und auf den Wagen aufgestiegen war. Auf diesen Moment hatte er sich zuvor bereits mehrfach laut gefreut: “Für mich wird das eine Premiere sein!”

Und am Ende kamen die Sonnenstrahlen

Keine Premiere war der Einsatz von zahlreichen Polizeibeamten. Dass die Ordnungskräfte beim Rosenmontagszug zahlreich im Einsatz sind, dient schon seit vielen Jahren der Sicherheit von Zugteilnehmern und Zuschauern. Ein besonderes Augenmerk galt auch in diesem Jahr wieder Alkohol trinkenden Jugendlichen. Und wie auch schon in den Vorjahren, kam auch die Video-Überwachung zum Einsatz. Dazu hatte die Polizei auf dem Hauptmarkt und an der Arena Trier entsprechendes Gerät montiert, das potenzielle Straftäter abschrecken und den Ordnungskräften eine bessere Übersicht ermöglichen sollte.

Wer nun befürchtet hatte, dass der Rosenmontagszug wegen des Wetters quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sollte sich getrogen sehen. Zwar gab es entlang der Strecke fast überall noch eine Menge Platz. Doch die Trierer Bürger zeigten sich solidarisch, säumten den Weg des närrischen Lindwurms. Und als Petrus am Nachmittag dann auch noch ein Einsehen hatte und den himmlischen Wasserhahn zumindest für eine Zeit zudrehte, kamen mit den sich einstellenden Sonnenstrahlen auch mehr und mehr Besucher an die Strecke. Dieser Rosenmontagszug wird sicherlich als ein nasses Spektakel in die Geschichte eingehen, nicht aber als ein einsames… (-flo-)



