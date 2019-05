TRIER. Weil am kommenden Montag, 27. Mai, in zahlreichen Dienstgebäuden die öffentliche Auszählung der Kommunalwahl weiterläuft, stehen die städtischen Mitarbeiter an diesem Tag nicht für die gewohnten Dienstleistungen zur Verfügung. Das Rathaus bleibt aber telefonisch über die 115 erreichbar und der Serviceschalter im Eingang des Hauptgebäudes ist besetzt. (tr)



Drucken