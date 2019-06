Weiterer Schritt bei Übergabe der ehemaligen Abtei Himmerod

GROSSLITTGEN. Die Mitglieder des Kloster Himmerod o.cist. e.V. haben sich am 29. Mai in der ehemaligen Abtei Himmerod getroffen, um einen weiteren Schritt im Übergabeprozess des Klosters in die Verantwortung des Bistums Trier zu gehen. Bereits im September des vergangenen Jahres hatten die bisherigen Professmönche von Himmerod beschlossen, dass das Bistum Trier sowie der Bischöfliche Stuhl Mitglieder im Trägerverein des Klosters werden sollen.

Nachdem die beschlossenen Satzungsänderungen nunmehr rechtskräftig sind, hat die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt, der künftig die Geschicke des Vereins und damit des Klosters lenken soll. Zum Vorsitzenden wurde Domkapitular Prof. em. Reinhold Bohlen bestimmt, der als der Beauftragte des Bischofs für das Kloster Himmerod zugleich Rektor der Abteikirche ist. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Direktorin Kirsten Straus, die Ökonomin des Bischöflichen Stuhles zu Trier. Beide lösen damit Abt em. Johannes Müller O.Cist. und P. Stefan R. Senge O.Cist. im Amt des Vorstands ab.

Bischof Stephan Ackermann hatte nach der Auflösung des Zisterzienserkonvents im Oktober 2017 bekräftigt, Himmerod als geistlichen Ort erhalten und – wenn möglich – weiter entwickeln zu wollen. (tr)



