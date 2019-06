Wenn das Geld nicht ausreicht

REGION. “Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist statistisch betrachtet nach wie vor gut, doch die Statistik hat einen gravierenden Schönheitsfehler, denn Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa”, kritisiert der DGB Trier in einer aktuellen Pressemitteilung. Laut einer DIW-Studie seien inzwischen – unter Berücksichtigung der Teilzeit- und Nebenjobs – bundesweit mehr als neun Millionen Menschen davon betroffen. Der Bruttolohn von 10,80 Euro ist die nach internationalen Standards in Deutschland geltende Grenze für Niedriglohn.

“Besonders dramatisch ist, dass es inzwischen deutschlandweit mehr als vier Millionen Menschen gibt, die in einem Vollzeitjob arbeiten, deren Lohn aber nicht ausreicht, um ein auskömmliches Leben zu führen”, so James Marsh, Geschäftsführer DGB Region Trier. Allein in der Region Trier seien 2017 im Jahresdurchschnitt 22.352 Menschen in Vollzeit zu Stundenlöhnen von weniger als 10,80 Euro beschäftigt gewesen. Das entspreche 20,6 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten. Besonders hoch sei der Anteil bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Berufsabschluss (44%), bei Frauen (28,4%) und bei Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (50,9%).

Der Gegensatz von extremem Reichtum von Wenigen, deren Einkommen immer weiter steigt und Millionen von Menschen, die trotz Arbeit keine Chance auf ordentliche Entlohnung haben, müsse viel wirksamer bekämpft werden. Niedriglöhne schürten soziale Ängste und Unsicherheiten und verhinderten eine fundierte Daseinsvorsorge für das Rentenalter, so der DGB.

Zentraler Punkt sie die Stärkung der Tarifbindung, denn immer mehr Arbeitgeber seien ohne Tarifvertrag – auch durch sogenannte Mitgliedschaften ohne Tarifbindung – in den Arbeitgeberverbänden. Außerdem müsse der gesetzliche Mindestlohn perspektivisch auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben werden.

Daher fordert James Marsh alle handelnden Akteure in den Jobcentern, Arbeitsagenturen, aber vor allem auch die Arbeitgeber dazu auf, Geringqualifizierten Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, um ihnen damit den beruflichen Aufstieg und eine anständige Entlohnung zu ermöglichen. Zugleich komme es darauf an, auch die berufsbezogene Sprachförderung für Menschen mit Migrationshintergrund als Voraussetzung für eine spätere abschlussorientierte Qualifizierung noch stärker zu forcieren. (tr)



