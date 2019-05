Wenn Forschung Zeit benötigt

TRIER. Beim “Campus Dialog Forschung“ geht es am Donnerstag, 9. Mai in der Zeit von 16 bis 19 Uhr an der Universität Trier (Gebäude A, Raum A9/10 und im Foyer) um Langzeitprojekte.

Wissenschaft ist kein Arbeitsfeld für Ungeduldige. Forschung braucht vielmehr häufig einen langen Atem. Dieser Aspekt ist das zentrale Thema des diesjährigen “Campus Dialog Forschung“. Dieses über Jahre etablierte Veranstaltungsformat rückt Wissenschaftler und ihre Arbeit in den Mittelpunkt und regt zum Austausch innerhalb der Universität, aber auch mit der Öffentlichkeit an.

Beim Blick in die Wissenschaftslandschaft der Universität Trier zeigt sich, dass hier möglicherweise überproportional viele Projekte und Forschungsvorhaben auf lange Dauer angelegt sind. Seien es die Erforschung der antiken Kaiserresidenz Trier, der Aufbau eines Cusanus‐Portals, die Arbeit an einem Mittelhochdeutschen Wörterbuch, die Stress‐ und Kognitionsforschung oder Regionale

Mikrosimulationen im Bereich der Bevölkerungsstatistik.

Vor welche spezifischen Herausforderungen sich Wissenschaftler in ihren Disziplinen durch die Langzeitkomponente gestellt sehen, darüber diskutieren in zwei Gesprächsrunden Vertreter

unterschiedlicher Fächer zunächst aus den Geisteswissenschaften und anschließend aus den Naturwissenschaften. Um zwei Langzeitprojekte im Bereich der Arktis‐ und Klimaforschung geht es in

einem Kurzvortrag des renommierten Trierer Umweltmeteorologen Professor Günther Heinemann.

Welchen Grundstein das Programm der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz zu geisteswissenschaftlicher Langzeitforschung legt, darüber informiert deren Generalsekretär Professor Claudius Geisler. Projekte und Forschungsvorhaben, die einen langem Atem erfordern, werden auch zum Abschluss des “Campus Dialog Forschung“ 2019 an Infoständen vorgestellt. (tr)



