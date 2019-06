TRIER. Die AIDS-Hilfe Trier und das Kirchenprojekt sredna laden am kommenden Freitag, 7. Juni, zu einer gemeinsamen Solidaritätsnacht in und vor die Herz-Jesu-Kirche ein. Dabei wird auch über das nicht immer einfache Verhältnis von Kirche und HIV-Prävention diskutiert.

Es war nicht selbstverständlich, dass sich die Wege der AIDS-Hilfe und der Katholischen Gehörlosengemeinde in Trier kreuzen. Zwar sind die gemeinnützige Hilfsorganisation und die Gemeindekirche Herz Jesu räumlich durch die Nikolausstraße verbunden, inhaltlich liegen zwischen beiden Institutionen jedoch anscheinend Welten. Eines der größten Konfliktthemen war dabei stets die Haltung zu Kondomen, Verhütung und allgemein zu Fragen der Sexualität.

Dennoch haben sich die Beratungsstelle für HIV und sexuell übertragbare Infektionen und das Kirchenprojekt sredna zu einer gemeinsamen Solidaritätsnacht am kommenden Freitag in Herz Jesu verabredet. “Wenn Wege sich kreuzen…” lautet folgerichtig das Motto. Von 20.30 Uhr an sprechen Ralf Schmitz, Pfarrer der Gehörlosengemeinde, und Bernd Geller von der AIDS-Hilfe Trier mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das, was die beiden Institutionen trennt und was sie verbindet. Sind auch in Zukunft einige gemeinsame Schritte möglich? Eine Gebärdendolmetscherin ermöglicht es auch hörbeeinträchtigten Teilnehmern, sich am Austausch zu beteiligen.

sredna versteht sich als inklusives Projekt. Daher sind Bananenbrot und Fingerfood, Cocktails sowie die musikalische Untermalung von Berthold Hirschfeld und Freundinnen kostenfrei. Spenden zugunsten des HOPE-Projekts des Trierer Priesters Stefan Hippler in Kapstadt und der Präventionsarbeit der Trierer Aidshilfe in Schulen werden gerne entgegengenommen. Zum Ausklang werden nach Sonnenuntergang rote Erinnerungslichter in Form der AIDS-Schleife auf den Stufen vor der Tür gemeinsam von den Teilnehmern entzündet. (tr)



