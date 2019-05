Wissenschaftsmesse und familienfreundliches Festival

ROSPORT. Am 19. Mai findet in Rosport von 10 – 18 Uhr die erste “Maker Faire” in Luxemburg statt. Eine Maker Faire ist eine interessante Mischung aus Ausstellung, Workshops, Demos und Wettbewerben. Die Veranstaltung findet zudem im Rahmen der 10-Jahres-Feier des Tudor Museums statt. Eine Maker Faire richtet sich an alle Altersstufen. Der Zugang zur Veranstaltung und zum Tudor Museum in Rosport ist am 19. Mai gratis.

Die Maker Faire umfasst mehrere Bereiche. Der Großteil der Faire bilden die Workshops, die von Make it und weiteren erfahrenen Vereinen angeboten werden. Diese reichen von Kreativität über Programmierung bis hin zu Löten und Elektronik. Mehrere Vereine und Bastler stellen in der Expo nicht nur ihre eindrucksvollen Einzelanfertigungen im Bereich SteamPunk und Cosplay vor, sondern stehen auch allen Interessierten Rede und Antwort.

In einem eigenen Bereich dreht sich alles um die Fliegerei: Neben einem selbst zusammengebauten und flugtauglichen Personenflugzeug gibt es eine Dronenarena in der nicht nur eingefleischte Piloten ihre Flugkünste zeigen, sondern in der auch Anfänger erste Runden fliegen dürfen.

Schliesslich findet im Rahmen der Maker Faire auch ein Roboter-Wettkampf statt, zu dem insgesamt sechs Gruppen antreten werden. Über den ganzen Tag verteilt werden die Ausscheidungen und Endrunden ausgetragen.

Über 30 Stände erwarten die Besucher auf der ersten Mini Maker Faire auf Luxemburger Boden. Die Luxembourg Mini Maker Faire ist wird organisiert von der Vereinigung make it, der Gemeinde Rosport sowie dem Musée Tudor. Die Luxembourg Mini Maker Faire ist unabhängig organisiert unter der Lizenz von Maker Media Inc.

Dass die Maker Faire dieses Jahr in Rosport stattfindet liegt an einer Erfindung, die die Gemeinde im Osten Luxemburgs weltberühmt machte. Henri Tudor legte vor über 100 Jahren durch seinen Erfindergeist und sein “Maken“ den Grundstein zu den Tudor-Akkumulator-Werken. Zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums des Museums werden am 19. Mai neue Exponate sowie mehrere Elektro-Automobile aus Vergangenheit und Gegenwart ausgestellt sein.

Über Maker Faire

Ihren Ursprung hat die Maker Faire in den USA. Die Amerikaner sprechen von “The Greatest Show (& Tell) on Earth“ und meinen damit, dass eine Maker Faire zum einen eine Wissenschaftsmesse ist, zum anderen eine Art Jahrmarkt und zeitgleich etwas vollkommen Neues. Es ist ein familienfreundliches Festival für Inspiration, Kreativität und Innovation. Weltweit gibt es bereits 375 Veranstaltungen im Jahr.

Es gibt spannende Mitmach-Stationen, Vorträge und Workshops. Kinder wie Erwachsene werden auf spielerische Weise für Wissenschaft, Technik und den lustvollen Umgang mit Materialien und Werkzeugen begeistert. “Anfassen und Ausprobieren“ wird auf einer Maker Faire groß geschrieben. (tr)



