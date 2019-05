Wo Ratsherren mit der Brunnenmutter fröhlich zechten

TRIER. Als “Mutter der Trierer Brunnen” bezeichnen die Stadtwerke Trier das Herrenbrünnchen bis heute – kein Wunder, schließlich wurde dort bereits vor mehr als 800 Jahren ein erster Brunnen erwähnt. Am Freitag, 7. Juni, ist das Herrenbrünnchen eine Station in Christiane Salm-Schentens Führung “Triers verborgene Kleinode – oberirdisch und unterirdisch”. Los geht es um 15 Uhr, Treffpunkt ist am Eingang der Basilika.

Der Titel deutet es schon an – bei der Führung der langjährigen Gästebegleiterin und Weinexpertin Christiane Salm geht es zum Teil auch treppab. Unter anderem stehen die Grabungen unter der Basilika und die imposanten Kellergewölbe des Kurfürstlichen Palais auf dem Programm. Zum Ausklang geht es zu Fuß zum Herrenbrünnchen, von dem aus lange Zeit die Brunnen der Innenstadt gespeist wurden.

Erst 1970 legte man den Zufluss der Stadt still, doch die Brunnen- und die Ratsherrenstube können noch immer besichtigt werden. Hier wurde nach den Bürgermeisterwahlen der Frühen Neuzeit längst nicht nur Wasser, sondern auch so mancher Humpen Weinkonsumiert. Die Türen zum Herrenbrünnchen sind normalerweise geschlossen: Exklusiv für diese Führung dürfen die Teilnehmer einen Blick hineinwerfen. Und nicht nur das: auch selbst zechen ist erlaubt. Zumindest in gediegenem Ausmaß. Schließlich wären Salm-Schentens unterhaltsame Rundgänge, seit Jahren ein fast immer ausverkaufter Programmpunkt der Reihe “Trier für Treverer”, ohne einen kleinen informativen Umtrunk nicht das Gleiche.

Tickets gibt es zum Preis von 24,50 Euro in der Tourist-Information an der Porta Nigra, in allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen oder unter ticket-regional.de. Sie können nicht vor Ort erworben werden. (tr)



