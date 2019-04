Wo Roboter im Wettstreit gegeneinander antreten

TRIER. Die Welt der Roboter: am 4. Mai ist sie im Bildungs- und Medienzentrum der Stadt Trier (Raum 5) im Palais Walderdorff live zu erleben. Zum ersten Mal wird hier ein Wettbewerb der World Robot Olympiad (WRO) in Trier ausgerichtet. 13 Teams haben die Chance sich beim dem Wettbewerb für das Deutschlandfinale zu qualifizieren. Die Wettläufe beginnen ab 12.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der das Ziel hat, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die teilnehmenden Mädchen und Jungen arbeiten in Zweier- oder Dreier-Teams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben. Die WRO-Saison 2019 steht unter dem Motto “Smart Cities“.

Der Wettbewerb in Trier findet in der sogenannten Regular Category der WRO in den Altersklassen Elementary (8 – 12 Jahre), Junior (13 – 15 Jahre) und Senior (16 – 19 Jahre) statt. In der Regular Category lösen die Teams mit einem kleinen Roboter Aufgaben auf einem etwa drei Quadratmeter großen Parcours. Dabei muss die Technik beispielsweise Objekte sortieren oder Farben erkennen.

Unterschiedliche Aufgaben für jede Altersklasse

In jeder Altersklasse gibt es unterschiedliche Aufgaben zum Thema der Saison. Für die Jüngsten geht es um “Smart Passenger Transport“. 13 bis 15-jährige Mädchen und Jungen bauen und programmieren Roboter zum Thema “Smart Lighting“ und die Jugendlichen im Alter von 16 – 19 Jahren entwickeln Roboterlösungen zum “Smart Network“ einer Smart City.

Alle Teams hatten bereits seit der Aufgabenveröffentlichung im Januar Zeit, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Die Veranstaltung in Trier ist einer von 34 regionalen Wettbewerben im ganzen Bundesgebiet. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 762 Teams an der WRO teil. Aus Trier kann sich ein Team je Altersklasse für das Deutschlandfinale im Juni in Schwäbisch Gmünd qualifizieren. Dort winken Startberechtigungen zum diesjährigen WRO-Weltfinale in Győr (Ungarn).

Der WRO-Wettbewerb ist eine öffentliche Veranstaltung und Besucher sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen. Besonders spannend ist es ab etwa 12.30 Uhr, wenn die Roboter auf den unterschiedlichen Wettbewerbsparcours auf Punktejagd gehen.

Das Kommunale Bildungsmanagement der Stadt Trier hat für den Tag auch ein interessantes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So wird der neue “Kleine-Forscher-Raum“ im Turm Jerusalem für spannende Mitmachexperimente geöffnet, in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff kann man auf Roboterjagd gehen und das Ada Lovelace Projekt der Universität Trier und die Hochschule Trier mit dem Fachbereich Informatik präsentieren spannende Exponate, wie z.B. Weinbergsdrohnen. Unterstützt wird der Regionalentscheid von innogy SE. (tr)



