Wochenmarkt viermal vor dem Rathaus

TRIER. Wegen der Peter- und Paul- Messe wird der Wochenmarkt an den beiden Freitagen 31. Mai/7. Juni sowie am Dienstag, 4./11. Juni vom Viehmarkt auf den Augustinerhof verlegt. Das städtische Ordnungsamt weist auf die geänderte Verkehrsführung und die Halteverbote an diesen vier Vormittagen auf dem Augustinerhof hin.

Außerdem entfällt der Abendmarkt auf dem Viehmarkt am Mittwoch, 29. Mai und 5. Juni. Der nächste Abendmarkt nach der Peter- und Paul-Messe findet dann am Mittwoch, 12. Juni, statt. (tr)



Drucken