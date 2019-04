Zeit schenken – Die Grünen Damen und Herren

TRIER. Am Donnerstag, 2. Mai, findet im Saal Maria des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zur ehrenamtlichen Arbeit der Grünen Damen und Herren statt. Interessierte an einem Ehrenamt erhalten Informationen zu möglichen Einsatzgebieten in den beiden Einrichtungen, den Leitlinien des Ehrenamts sowie Erfahrungsberichte von Grünen Damen und Herren aus ihrer praktischen Arbeit.

“Die Grünen Damen und Herren sind seit 2008 ein wichtiger Bestandteil unserer Dienstgemeinschaft und werden jeden Tag von Patienten, Bewohnern oder Stationsmitarbeitern angefragt“, so Michael Molitor, stellvertretender Hausoberer des Krankenhauses und des Seniorenzentrums der Barmherzigen Brüder Trier. Er gibt im Rahmen des Informationsnachmittags unter anderem einen Überblick über die Abteilungen und Stationen der Einrichtungen sowie die Einsatzgebiete der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in denselben.

Die Grünen Damen und Herren sind für Patienten und Bewohner im Einsatz, sie machen kleinere Besorgungen, spenden Trost oder schenken Zeit bei einem Kaffee oder Spielenachmittag.

“Viele Angebote können ohne Begleitung durch Grüne Damen und Grüne Herren kaum möglich gemacht werden. Sei es der Männerstammtisch oder der musikalische Nachmittag im Café Klatsch des Seniorenzentrums“, weiß Annegret Kaltenborn-Reiter, die die Grünen Damen und Herren leitet und am 2. Mai zu den Leitlinien des Ehrenamts Auskunft geben wird. Im Anschluss geben drei Mitglieder der Grünen Damen und Herren aus erster Hand Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit im Krankenhaus und Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier. Eine Anmeldung zum Informationsnachmittag ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Wer Interesse an einem Ehrenamt hat oder Fragen zur Veranstaltung, kann sich donnerstags telefonisch unter der Rufnummer 0651 208-1522 melden. (tr)



