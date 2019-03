Zeugen gesucht: Fußgänger schwer verletzt

TRIER. An Weiberfastnacht kam es gegen 11.50 Uhr in der Herzogenbuscher Straße, nahe der Hochwaldstraße, zu einem schweren Unfall. Dabei wurde ein 23-jähriger Fußgänger aus Trier von einer 58-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg erfasst und schwer verletzt. Der Mann musste in einem Trierer Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Die Polizei Trier ist zur Aufklärung dringend auf Zeugen angewiesen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Telefonnummer 0651/97793200, in Verbindung zu setzen. (tr)



