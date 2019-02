Zoff im Job: Juristische Hilfe für Trierer Beschäftigte

TRIER. Hilfe beim Zoff im Job: Egal, ob im Gastgewerbe, in der Ernährungsindustrie oder im Lebensmittelhandwerk – wenn es in Trier zwischen dem Chef und den Beschäftigten knistert oder sogar kracht, dann ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ihre Rechtsexperten auf den Plan. Insgesamt 165 Mal waren die Berater der NGG Trier im vergangenen Jahr in der Region im Einsatz. Dabei ging es 46 Mal um Löhne und Gehälter, die zu spät oder gar nicht gezahlt wurden. In 41 Fällen standen Probleme beim Arbeitslosengeld im Fokus. Auch unerlaubte Kündigungen und fehlendes Weihnachts- oder Urlaubsgeld waren nach Gewerkschaftsangaben ein Thema. Für die Betroffenen erstritten die Juristen Gelder in Höhe von rund 87.000 Euro.

“Die Zahlen zeigen, dass sich längst nicht alle Arbeitgeber an Recht und Gesetz halten”, sagt Klaus Schu. Der Geschäftsführer der NGG Trier geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. “Besonders in kleineren Betrieben trauen sich viele Beschäftigte nicht, gegen den Chef vorzugehen – oft aus Angst um den eigenen Arbeitsplatz.” Nach Angaben der NGG sind geprellte Löhne und Tricksereien bei der Arbeitszeit gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien “alles andere als eine Seltenheit”.

Schu appelliert an die Beschäftigten, sich bei Missständen professionellen Rat zu holen. “Die Rechtsexperten sorgen dafür, dass Arbeitnehmer zu ihrem Recht kommen und schwarze Schafe unter den Chefs die Rote Karte sehen – auch vor Gericht.” Die Palette reiche von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnisverweigerung. Dabei kümmerten sich die Gewerkschaftsjuristen auch ums Sozialrecht. Die Anfechtung fehlerhafter ALG-II-Bescheide sei ebenso ein Thema wie das Eintreiben von nicht gezahltem Krankengeld, so die NGG. Anspruch auf eine kostenlose Rechtsberatung hat, wer Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist. (tr)



