Zwei Rundgänge zum Ada-Evangeliar

TRIER. Am 28. Februar als letztem Tag der Ausstellung mit dem Ada-Evangeliar in der Schatzkammer an der Weberbach finden um 14.30 und 15.30 Uhr zwei kostenlose Führungen mit Bibliotheksdirektor Michael Embach und Gästeführer Elmar Bach statt. Teilnehmer zahlen nur den Museumseintritt und werden gebeten, sich vorher in der Stadtbibliothek per E-Mail (schatzkammer@trier.de) oder telefonisch (0651/718-1427/-1429) anzumelden. (tr)



Drucken